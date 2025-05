Sthefany se levanta alicaída tras la confesión de su pareja y Gerard trata de consolarle

Sthefany abre su corazón tras descubrir pruebas de una posible nueva infidelidad de Tadeo: "No estoy preparada para casarme"

Compartir







Sthefany se levanta muy alicaída en el vecindario después de que Tadeo finalmente le confesara que estuvo de after con dos chicas en una casa, tal y como había contado Mayeli. Gerard la intenta animarle pero la cubana le confiesa a su compañero de 'Los vecinos de la casa de al lado' que lo que más le pesa es el tema de la boda y las ganas que tenía de hacer una vida juntos.

El consuelo de Gerard a Sthefany

Al ver triste a Sthefany, Gerard trata de consolarla: "Que todo lo malo sea esto. Piénsalo de la manera de que si te casas y te hace esto de aquí a diez años es mucho peor que que te lo haga ahora", señala el manchego. Sin embargo, a la concursante le molesta no haber podido "callarle la boca" a mucha gente que no apostó por su casamiento. "Que la gente te de igual aunque todos decimos que la gente da igual, pero a todos nos importa lo que opinen de nosotros y quien diga que no miente. Pero lo primordial eres tú", aconseja Gerard.

Para el concursante es peor que llegase a casarse con él y que a los cuatro días le hiciese una 'pifia', por lo que "si no te lo ha hecho, se va a ver. Y si te lo ha hecho es mejor que te des cuenta ahora que dentro de 10 años". La cubana asegura estar saturada de esta situación: "No quiero seguir teniendo más disgustos. Si sale algo, que salga lo mismo que me dijo ayer y yo ya veré qué hacer, pero no tengo más ganas de escuchar nada".

Mirándolo con perspectiva, el de Tomelloso no ve tan mal la situación actual: "Lo que te dijo ayer no es tan, tan grave. Es grave pero no es tan, tan grave porque, dentro de lo que cabe, se ha ido de after y lo único malo es que te lo ha ocultado porque te ibas a enfadar mucho. Que está fatal porque en una relación no se oculta pero, no te ha sido infiel"