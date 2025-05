Sthefany abre su corazón tras descubrir pruebas de una posible nueva infidelidad de Tadeo

Pedro Jiménez 28 MAY 2025 - 22:47h.

Salen a la luz pruebas de una nueva posible infidelidad del andaluz: así ha reaccionado la cubana en 'Los vecinos de la casa de al lado'

La lacrimógena reconciliación de Tadeo y Sthefany: “No me veo con otra persona que no seas tú”

Una infidelidad más de Tadeo ha puesto en jaque mate la relación entre Sthefany y el de Utrera. Es por eso que la cubana ha tomado una decisión al respecto en cuanto a su futuro matrimonio con Tadeo. Pero antes, Tadeo ha contado todo al detalle sobre su anterior supuesta infidelidad tras un bolo en Barcelona: un chico, dos chicas y él se fueron a una casa tras una fiesta.

"Llegó un momento de la noche donde se dejó de hacer el tonto y se cortó la fiesta. El chico se fue a su casa y yo a la mía", ha comenzado diciendo Tadeo, tras lo que el concursante se fue a desayunar y un conocido suyo le fue a recoger.

Manuel González, en ese momento, cogía el turno de palabra para decir que -en un principio- no se fue a casa del chaval, sino a la casa de una de las chicas: "Él te calentó y tú picaste". Tadeo, en ese momento, cambiaba la versión y decía que fue él con dos chicas a la casa, cuando anteriormente había dicho otra cosa.

"Yo no hice absolutamente nada", decía una y otra vez Tadeo. El plató se ha echado en contra suya, puesto que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no paraba de cambiar de versión y nuevas pruebas afloraban en el plató, sobre todo, por parte de Manuel González, quien tenía información al respecto.

La tensión ha aumentado en plató, con una Sthefany que hasta se planteaba abandonar puesto que, en frente, Tadeo no llegaba a decir del todo la verdad, según Sthefany y muchos de los colaboradores.

Una supuesta nueva traición de Tadeo

Pero lo peor para esta pareja estaba por llegar. Iban García portaba en un móvil unas pruebas de una nueva posible infidelidad de Tadeo: "Son los mensajes con una chica con la que Tadeo tuvo un encuentro por primera vez", contaba el presentador de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Además, Iban contaba que Tadeo "estuvo con ella en 2022 y hasta abril de 2024 ha estado tonteando con ella".

Iban le pasaba el móvil a Miguel Frigenti y Alexia Rivas, quien reaccionaban al respecto, sin dar crédito a lo que estaban viendo: Tadeo le llegó a decir en un momento dado a la chica "te quiero" y que "no se preocupase porque "no la iba a traicionar". No obstante, Sthefany aseguraba saber ya toda esta información: "Todo eso lo sé... ya vi los mensajes". "Todo esto viene de atrás", aseguraba Tadeo. No obstante, esto, sumado a lo anterior y a muchas otras cosas, hacía que Sthefany tomase una decisión sin precedentes en cuanto a su relación con Tadeo.

"No estoy preparada para casarme"

Finalmente, Sthefany abría su corazón y desvelaba que este martes le devolvió el anillo a Tadeo: "Le dije que no me quiero casar. La decisión que yo tome espero que me lo respete todo el mundo". Por último, se dirigía a Tadeo, con la voz entrecortada, y le señalaba que está atravesando un momento muy duro: "No tengo la cabeza para tomar decisiones". Habrá que esperar para ver en qué termina esto tras esta nueva infidelidad que pone en jaque mate la relación de ambos.