Fiesta con confrontación: Nuria desafía a Gabriella por un rumor

Así ha sido la discusión entre Nuria y Gabriella

Los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS, hablan con Nuria en el jardín tranquilamente hasta que ésta se dirige directamente a Gabriella y la acusa de algo que a ella le llama muchísimo la atención.

''Esc úchame, a mí me han dicho, una amiga que tenemos en común, que hablas fatal de mí, y yo no hablo mal de ti'', tras su acusación, Gabriella ha negado todo y se ha defendido: ''Yo no hablo mal de ti, si hablar mal de ti es contar lo que hiciste aquí, sí, he hablado mal de ti''.

Nuria parece que entiende lo que dice su compañera: ''Bueno, eso no es hablar mal de mi, eso es contar lo que pasó'', y Gabriella se lo ha explicado: ''He contado que me tocaste los coj****'', que me la hiciste redoblada, eso es lo que he hablado de ti, otra cosa no he podido hablar de ti''.

Nuria le pregunta por qué le molestó a Gabriella su actitud, y ella se sincera: ''Hombre si estoy con mi novio haciendo un striptease y tú 'sigue, sigue me estoy poniendo cachonda'', tras sus palabras, todos los concursantes comienzan a comentar lo que ocurrió y no llegan a un acuerdo.