Tadeo le cuenta la verdad a Sthefany: "Estuve en una casa, pero no he hecho absolutamente nada"

La lacrimógena reconciliación de Tadeo y Sthefany: “No me veo con otra persona que no seas tú”

La relación de Tadeo y Sthefany es una montaña rusa. Tras su última gran discusión la pareja consiguió aclarar en qué punto se encuentra su relación, y muy emocionados, ambos se sinceraban desde el pisito de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS, sobre sus sentimientos y terminaban fundidos en un abrazo.

Ya solos en el pisito, Tadeo le cuenta toda la verdad a Sthefany sobre las supuestas infidelidades que él habría cometido: ''Es verdad que estuve en una casa. No he hecho absolutamente nada. Después de lo que te tengo que contar, entenderé todo lo que quieras entender y cualquier decisión que puedas tomar, lo entenderé porque es una cagada total''.

''Estuve en la discoteca y estuvimos yo y otro chaval y no fuimos con dos tías a su casa. Estuvimos en su piso, en una habitación, no pasó absolutamente nada, nos bebimos un par de copas, llegó la hora de irse, este chaval se quedó en su casa, yo me fui y las tías se fueron a su casa'', le confiesa a su novia.

Sthefany, enfadada, ha empezado a hacerle preguntas a Tadeo sin creerle: ''Mentira, tú no te vas con dos tías que no conoces de nada a jugar al parchís. No me vendas más milongas, cuéntame las cosas como son ¿tú te crees que me merezco esto? no confío en ti'', Tadeo ha intentado defenderse: ''Quiero que confíes en mi porque no ha pasado absolutamente nada'', y le explica que ocurrió durante un evento en Barcelona.

''Eres un sinvergüenza, eres un cabr**'', le dice, llorando ella a él, pero él continúa explicándose: ''Déjame que te explique. Yo no dije nada el otro día en plató porque no sabía de qué se trataba y como no he hecho esto con nadie, no sabía por dónde iban los tiros'', pero ella le ha reprochado su actitud: ''Cuando conoces unas tías en la discoteca y te la llevas a tu casa es para lo que es. No te mereces nada de nada, me has dejado fatal, de loca. Te dije llorando que me dijeses la verdad, tú te crees que por una noche de calentón tienes que romper todo lo que tenemos. Eres un pichaloca, eres peor que Gerard, sinceramente''.