Érika cuenta lo que ha ocurrido tras la gala con Bea: "Me ha llamado falsa"

Érika entró al 'Chat Vecinal' para despedirse y ha contado lo ocurrido después de la gala cuando ha ido a saludar a Bea. Ésta le ha negado el saludo y la ha llamado falsa. Le ha dicho que es una "sibilina" y que va de amiga, pero ha intentado tener algo tanto con Albert como con Gerard.

“Me he quedado Frozen”, ha comenzado ha explicar Érika cuando ha entrado a despedirse de los vecinos. La joven estaba en shock porque no se esperaba que Bea la pidiera delante de todo el mundo que no la saludara y la llamara “sibilina” y “falsa”. A Gerard no le ha sorprendido la actitud de Bea Retamal “le gusta mucho la palabra sibilina, pero la sibilina es ella”.

Érika estaba impresionada por la actitud de Bea y no entendía que la llamara falsa porque ella la conocía de la casa y sabía que entre ellos no hay nada de nada. Gerard se ha mostrado muy molesto porque no entendía los supuestos celos de Bea cuando ella a los dos días de su noche de amor ya estaba quedando con otro chico fuera del vecindario.