En la última semana, Érika y Gerard se han mostrado más cercanos que nunca. Durante la gala, la concursante se ha sincerado sobre sus sentimientos hacia el concursante bajo la atenta mirada de Bea Retamal, quien ha reaccionado en plató a las imágenes del tonteo entre ellos y ha dado su opinión al respecto.

“No para, no para, no para…”, ha bromeado un tanto molesta Bea Retamal al ver que Érika también tenía un acercamiento con Gerard en el jardín del vecindario. Ella ha intentado justificar su actitud diciendo que eran momento puntuales que estaban muy bien y que claro que le parecía un chico guapo “y cuando lo conoces más”.

Érika no ha dejado muy claro si Gerard era su nuevo objetivo, pero que sí le gustaba. Alejandra Rubio ha alucinado porque a ella le espantan los chicos a los que le gustan todas las chicas y Gerard no se ha callado “yo soy muy cariñoso”. Eso sí, ha dejado claro que todavía no había sentido la chispa y que de momento, no tendría nada más con él.

Bea asegura que ha visto “chispón” entre ellos, pero que no le molestaba porque ella ya había resuelto la química que había surgido entre Gerard y ella, y en este momento estaba muy feliz.