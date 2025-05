Maica deja claro que plató que Albert no se merece ser más que su amigo, de momento. ¡Descubre cómo ha reaccionado él!

Maica, muy molesta con el tonteo de Barranco en el vecindario: "Es un cucaracho"

Después de que Barranco se acostase con Andrea La Palace y Maica se sintiese completamente traicionada. El concursante ha comenzado “la reconquista” para volverse a ganar la confianza de la murciana. Ambos comentan en plató durante la gala cómo está evolucionando su relación.

Tras ver las imágenes de la reconquista de Barranco a Maica, unas imágenes en las que el joven lo ha dado todo para intentar volver a ganársela tras su traición y le hemos visto tontear bajo la ducha, seducirla con sus palabras, prepararla una cena especial… ‘Los vecinos de la casa de al lado’ han hablado en la Gala 17 de cuál es la situación actual de su relación.

Maica se sigue sintiendo muy atraída por él, pero ha dejado claro que es su amigo, que no quiere tener mal rollo y que quiere ir observando cómo actúa Barranco. Él ha dicho que se lo pasa muy bien con ella y que va a seguir estando a su lado. Alexia Rivas ha querido saber si realmente veía a Maica con posibilidades para ser algo serio para él, pero Albert no ha tenido tiempo para contestar porque ya lo ha hecho Alejandro Rubio por él “no te gusta Maica, has dicho que no es tu prototipo de chica”.