¿Tiene Barranco una doble cara con Maica? ¿Por qué no se atreve a decirle que le gusta delante de todos?

Maica y Barranco se sinceran sobre cómo evoluciona su relación tras la traición de él: “Quiero ver cómo actúa”

Compartir







Maica le ha comentado a Tadeo que no entiende por qué Barranco no es capaz de decir que ella le gusta. Tadeo piensa que pueden ser por dos razones: que en la intimidad le diga lo que ella quiere oír nada más o que realmente lo siente y tiene vergüenza de decirlo en público. Le dice que lo hable con él y si le ha molestado que se lo diga.

Maica está muy perdida con la actitud de Albert Barranco con ella y ha querido saber si Tadeo también veía un cambio de actitud del vecino cuando había gente delante o estaban en el plató.

Tadeo ha sido sincero y le ha dicho que él no había notado que cambiara su forma de actuar, pero que si ella no estaba tranquila no dudara en preguntarle abiertamente porque igual todo lo que le dice en privado es real y no se atreve a expresar sus sentimientos delante de todo el mundo.