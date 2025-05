Sthefany, muy enfadada, vuelve a recriminar a Tadeo su mentira: “Quiero que me respetes”

La cubana se siente traicionada por él y lo llama infiel, inmaduro e irresponsable

La tensión en la convivencia entre Sthefany y Tadeo en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir en exclusiva y en directo en Mitele PLUS, no para de crecer.

Sthefany volvía a reprochar a Tadeo que se fuera con dos desconocidas a pasar la noche y que se lo haya ocultado hasta el último momento. Le dice que es responsable de romper los sueños de boda y el proyecto que tenían fuera juntos.

La cubana se siente traicionada por él y lo llama infiel, inmaduro e irresponsable. “Quiero que me respetes, que no me mientas, que si estás conmigo es para estar conmigo no para estar con 300 más”.

“A pesar de la rabia que tengo por dentro, yo ayer no quise tirarte… me quedé callada como una pu***… Eso es lo que tú no valoras. Estoy fatal por dentro, me siento fatal, que no me sale ni una lágrima más”, decía Sthefany visiblemente afectada.