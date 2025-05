Supervivientes 29 MAY 2025 - 11:05h.

La enemistad entre Terelu Campos y Makoke ha protagonizado los momentos más tensos de 'Supervivientes', los colaboradores de 'Vamos a Ver' opinan y no dejan lugar a dudas: “No se soportan”, ¡dale play!

El vínculo que un día unió a Terelu Campos y Makoke en una amistad sólida y de años, hoy parece completamente roto. Así lo están viviendo los espectadores de 'Supervivientes', donde ambas colaboradoras han protagonizado algunos de los enfrentamientos más tensos de esta edición. Lo que en otro momento fue complicidad y apoyo mutuo, hoy es distancia, reproches y miradas cargadas de resentimiento.

Makoke y Terelu protagonizaron en Honduras una conversación clave que marcó un antes y un después en su ya tensa convivencia. Sentadas frente al mar, ambas abordaron por primera vez el conflicto que arrastran desde 2022, cuando hicieron pública su ruptura en ‘Viva la vida’. Makoke reprochó a Terelu no haber estado en los momentos más difíciles de su vida, mientras que esta restó importancia a su vínculo, asegurando que solo fueron conocidas por la amistad entre sus hijas. Detrás de todo, estaría un enfrentamiento entre Makoke y Alejandra Rubio durante una pausa publicitaria, que fue el verdadero detonante de la ruptura definitiva.

Las alarmas saltaron de nuevo tras un momento de alta tensión vivido en la playa, cuando Sandra Barneda daba paso al ya famoso Oráculo de Poseidón, donde se abordaron las recientes nominaciones y los comentarios de Pelayo Díaz tras librarse de ser nominado. Terelu aprovechaba su turno para lanzar un mensaje contundente: “Me parece bastante triste. Intento tener una premisa en mi vida que es: ‘No hagas lo que no te gustaría que te hicieran’. No reírme del mal ajeno. Esto es un concurso, todos tienen que ir saliendo y ya está.”

Este cruce de palabras no hace más que confirmar lo que varios colaboradores llevan semanas apuntando desde el plató. Y ahora, los colaboradores de 'Vamos a Ver' han opinado en exclusiva para esta web, dejando claro que la relación entre ambas está completamente deteriorada.

Adriana Dorronsoro lo resume sin rodeos: “Terelu no puede con Makoke y se le nota un montón.” Pepe del Real añade: “A Terelu no le cae bien Makoke, no la soporta.” Y Alexia Rivas, que conoce bien los entresijos de la convivencia, sentencia: “Entre ellas hay odio enquistado que va más allá de 'Supervivientes'.” ¡Dale play!