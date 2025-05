Así ha sido la confesión de Gerard a Mónica

Desde que Mónica llegó a 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS, el vecindario se ha revolucionado, pero hay alguien en concreto que se ha tomado su llegada muy, pero que muy en serio, Gerard.

Gerard conoció a Mónica porque ella estuvo como tentadora en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', y desde entonces parece que el exparticipante no ha podido olvidarla.

En un momento dado, mientras preparaban la cena, Gerard le pregunta a Mónica si se siguen en redes, algo que ella niega, pero le lanza un zasca: ''No nos seguimos, pero me habrás cotilleado porque si no no sabes quién soy'', ''Sí lo sé porque te vi en 'La isla' y me quedé...'', le confiesa Gerard.

Y ella bromea: ''Eclipsado te quedaste'', ''Tampoco te pases, pero sí que es verdad que normalmente no hay nadie que me llame la atención y a ti te vi y dije e llama mucho la atención. Se me hace raro'', le confiesa Gerard, y le cuenta que no le hace la cena a nadie, solo a ella: ''Me estoy poniendo romántico''.