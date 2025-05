Así ha sido la conversación entre Maica y Mónica

Albert Barranco se sincera con Suso Álvarez sobre Maica Benedicto y confiesa si tendría una relación con ella

Compartir







Maica se abre por competo con Mónica en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS, y le confiesa que está muy pillada de Barranco, además le cuenta que ha escuchado que él se plantearía tener algo con ella.

Maica le empieza explicando a Mónica la historia con Tomasso cuando estuvo de intercambio en Italia durante su paso por 'Gran Hermano': ''A mí para que me guste un chico me cuesta mucho'', y ambas llegan a la conclusión de que ''todos mienten''.

La conversación ha dado paso a que Maica le cuente a Mónica todo lo que está pasando con Barranco en el vecindario: ''Ha venido Suso y le dijo 'es la primera vez después de muchos años que me replanteo tener algo', pero no sé''

''Él tiene una coraza y yo soy muy...pero bueno. Él está acostumbrado a que vayan detrás y yo no voy. Jamás había pensado que me iba a dar un beso en la tele, no sé qué me ha pasado aquí. Y soy súper escrupulosa. Me gusta, estoy jodida, pero bueno'', confiesa Maica.