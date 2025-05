Lara Guerra 29 MAY 2025 - 21:08h.

Barranco se sincera con Suso Álvarez y sus compañeros al hablar de sus sentimientos hacia Maica

Barranco alude al comentario que ha hecho de Maica en la gala con los vecinos: "¿Se ha entendido lo que he dicho?"

El flitreo entre Barranco y Maica no para de crecer, y es que la pareja de tortolitos aprovechan cada momento que pueden para estar juntos. Por ello, Suso Álvarez ha aprovechado su visita en 'Los vecinos de la casa de al lado' para preguntar más a fondo a Barranco cuáles son sus sentimientos hacia la murciana y si le gustaría tener una relación con ella.

Previamente a las preguntas, Albert dejaba claro que "ella es una persona de ir poco a poco" y él es todo lo contrario. Tras esto, Suso le cuestiona si a día de hoy la ve como una pareja, a lo que Barranco contesta que "no, si la conociera y las cosas fueran para delante podría darse el caso, pero ahora mismo no".

Tras esto, Gerard explica que "Barranco necesita un poco más de muestra por parte de Maica de que quiere...yo veo normal que él lo vea precipitado cuando ni siquiera ha habido un beso por parte de los dos". De nuevo, Albert continuaba la conversación: "Yo siempre digo lo mismo, en el amor creo siempre, y yo estoy soltero desde hace ocho meses y no tengo problema en enamorarme, vamos ojalá".

Albert Barranco, sobre Maica: "No estaba buscando una relación con nadie, pero no me cierro las puertas de nada"

Además, el concursante del reality aclara: "¿Qué se puede dar el caso? Pues puede ser, pero a día de hoy no puedo decir ni que sí ni que no cuando no nos hemos dado ni un beso". Por otro lado, Gabriella se introducía en la conversación para recordar que "ayer dije que me iba con Manuel a Cancún y él respondió 'yo también' y hoy le digo 'si quieres venir con Maica' y me dijo que sí".

Asimismo, la pareja de Marieta comenta que él sabe en tan solo 10 minutos de conversación con una persona si puede evolucionar o no, a lo que Barranco asegura que el primer día él se da cuenta que con Maica no y que "con su forma de ser es imposible". Sin embargo, tras haber convivido dentro de la casa y conociéndola cada día más le llama más la atención y sí que le está "gustando cómo es".

"Yo no estaba buscando a día de hoy una relación con nadie, pero no me cierro las puertas de nada. ¿Qué me apetece conocerla y ver a donde llegamos? Por supuesto, no tengo ningún problema", asegura.