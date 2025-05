Así han reaccionado 'Los vecinos de la casa de al lado' ante la pregunta de Albert Barranco

Érika cuenta lo que ha ocurrido tras la gala con Bea: "Me ha llamado falsa"

Barranco ha preguntado a los vecinos si quedó claro el comentario que tuvo en la gala sobre que no tendría nada con Maica fuera. Él mismo se ha explicado diciendo que no puede hablar de tener algo con ella fuera porque aún ni siquiera se ha besado estando con ella en el vecindario.

Estaba preocupado por las palabras que había pronunciado sobre Maica en la Gala 17 de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y ha querido saber qué pensaban sus compañeros. No quería que se malinterpretaran sus palabras porque no tendría nada con Maica fuera de la casa porque dentro no habían tenido ni un beso dentro.