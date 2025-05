Supervivientes 30 MAY 2025 - 13:00h.

Alejandra Rubio, Miguel Frigenti, Alexia Rivas, Manuel y Vier analizan qué perfiles conectan más con el público: los que evitan el conflicto o los que lo provocan, ¡dale play!

Sofía Suescun tiene claro su ganador de ‘Supervivientes’: “Se ha entregado al espectador, se ha abierto en canal”

¿Pasar desapercibido o meterse en conflictos? Esa es la pregunta que se repite en cada edición de 'Supervivientes', y esta semana varios colaboradores habituales del programa han dado su opinión. Alejandra Rubio, Miguel Frigenti, Alexia Rivas, Manuel (antepenúltimo expulsado) y Vier, defensor de Montoya, comparten sus reflexiones en exclusiva para esta web.

Miguel Frigenti lo resume con claridad: “Los dos extremos funcionan, lo que no vale es quedarse en medio”. Para él, destacar o mantenerse firme en un perfil bajo y coherente puede funcionar; lo que penaliza el público es la indefinición. Alejandra Rubio recuerda casos donde ser discreto ha sido eficaz: “Pasar desapercibido funciona, lo hemos visto otros años”. Un perfil bajo puede evitar conflictos y ganarse el apoyo del público por contraste.

Manuel, con experiencia directa, aporta matices: “Yo he tenido conflictos en todos los realities y en algunos me ha ido bien y en otros no”. El conflicto puede ser útil, pero no asegura el éxito si el público no lo respalda. Alexia Rivas desmonta cualquier fórmula: “No hay clave. A veces llegan a la final muebles puros, y otros con mucha carisma”. Cada edición tiene sus propias dinámicas y sorpresas. Vier, defensor de Montoya, lo resume de forma contundente: “Hay personas que ni hablan y llegan a la final”.

En definitiva, no existe una estrategia única para sobrevivir en la isla. Cada concursante juega su partida, pero la decisión final siempre la tiene la audiencia. ¡Dale play y únete al debate!

A medida que se acerca la gran final de 'Supervivientes', algunos colaboradores de 'Tierra de Nadie', como Miguel Frigenti y Adara Molinero, han compartido en exclusiva para esta web sus predicciones sobre quiénes merecen ocupar un lugar en la última etapa del reality. Ambos coinciden en que los concursantes que han protagonizado los momentos más impactantes y emocionantes de esta edición son los que deberían estar en la final.

Tanto Frigenti como Molinero han señalado a cuatro concursantes concretos. Según su criterio, estos nombres no solo han demostrado fortaleza en las pruebas, sino que han estado en el centro de las tramas más comentadas, convirtiéndose en piezas clave del concurso. ¡DALE PLAY!