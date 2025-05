Tras descubrir quién deberá vestirse de cucaracha, Sthefany se niega a hacerlo y asegura que no cumplirá con la sanción que le pongan

Sthefany, muy enfadada, vuelve a recriminar a Tadeo su mentira: “Quiero que me respetes”

Compartir







En 'Los vecinos de la casa de al lado', los habitantes del vecindario han llevado a cabo una votación para elegir quién de todos ellos es la cucaracha del vecindario esta semana. El significado de este disfraz es claro: el que lo lleve puesto es el peor vecino.

Sthefany, quien lleva una semana complicada tras el enfrentamiento con Tadeo, no se ha tomado nada bien la decisión de sus compañeros y se ha negado a disfrazarse. Al ver enfadada a la cubana, Barranco ha empezado a picarla y ésta, muy enfadada, ha arremetido contra él.

"No voy a cumplir ninguna sanción. Si no, a casita"

Al conocer el resultado de la votación y ver que ha sido ella la elegida, Sthefany deja claro cuál va a ser su 'modus operandi' al respecto: "No voy a cumplir ninguna sanción tampoco y si no, a casita. No voy a ponerme el traje, lo tengo clarísimo".

Albert Barranco le dice que tiene "muy mal perder". "Con lo bien que te va a quedar el disfraz de cucaracha con esa cara de enfadada", señala el catalán, a quien exige que pare la pareja de Tadeo.

Gabriella le pide que no se enfade con ella y que, en su lugar, se moleste con Gerard pues ha sido él quien debería haber votado después de que la cubana se lo pidiese y en su lugar ha puesto su nombre. Y es que en el vecindario, las votaciones estaban igualadas, pero si el de Tomelloso hubiese escrito el nombre de Barranco, habría salido él como la cucaracha, apunta la murciana. "Que no me lo voy a poner y me da igual que me sancionen. Y como me sancionen, me da igual, no voy a hacer nada", insiste Sthefany.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Gerard y Barranco confiesan que nunca se traicionarían el uno al otro y, por eso, decidieron no votarse mutuamente. "De toda la vida se vota al último que entra. Regalo de bienvenida", afirma en voz alta el catalán. Un comentario que hace explotar a la cubana: "Ahora por mis narices, en la jaula se va a quedar en toda la experiencia porque yo no me voy a meter", asegura la pareja de Tadeo. "¡Me encanta este sitio!", le pica.