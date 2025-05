Barranco, Sthefany y Gabriella tratan de abrirle los ojos a Gerard sobre cómo actuaba Érika con él

La reacción de Gerard al descubrir que ha llamado en sueños a Bea Retamal: “Que vergüenza doy”

Tomando el aire en la terraza de 'Los vecinos de la casa de al lado', Gabriella Hahlingag le explica a Gerard Arias por qué cree que Bea Retamal se enfadó con Érika. En ese momento, Barranco se une a la conversación para asegurar que él tiene muy claro que, si el de Tomelloso hubiera puesto de su parte, la andaluza hubiese intentado tener algo con él. Sin embargo, Gerard sale en defensa de la exconcursante, asegurando que él no vio "tonteo" por parte de ella, dándole igual lo que opine el resto, incluido Bea.

"Si le das un beso, os liais como que yo me llamo Albert Barranco"

"Basta que se vaya Bea para que se ponga cariñosa contigo", deja caer el catalán. Sin embargo, el manchego no opina lo mismo: "No lo creo, no lo veamos por la maldad de Érika". Sin embargo, Sthefany ha visto las mismas intenciones que Barranco: "Yo no veo que Érika sea mala, además me cae bien personalmente. Pero sí que es verdad que cuando estaba Bea aquí, no se acercaba a ti".

A Gerard parece estar molestándole los comentarios de sus compañeros: "No consiento que digáis nada de que se ha acercado siendo 'lista' porque ha sido cariñosa y nos podíamos haber enrollado y no lo hemos hecho. No le busquéis tres pies al gato".

Además, cree que este no puede ser el motivo por el que Érika no se acercase a él porque nunca ha tenido una conversación con la exgranhermana sobre en qué punto estaban. Un comentario que hace saltar a Gabriella: "Utiliza el cerebro. Ha entrado aquí dos veces como ama de llaves, ¿a ti eso no te rechina? Colega, utiliza tus dos neuronas para que conecten porque parece que tienes un mono en el cráneo dando palmas".

Pero volviendo al tema principal, la murciana le pregunta si él considera que, si lo hubiese intentado con Érika, hubiera surgido algo entre ellos dos. Su respuesta es rotundamente negativa, tanto por su parte como por la de ella, una opinión con la que discrepan sus compañeros del vecindario porque, según cuenta Gabriella, ella le pidió durante un juego que le diera un pico expresamente a ella.

Sin embargo, al de Tomelloso no le gusta el rumbo que está tomando la conversación porque cree que deja en mal lugar a Érika. "No es malo, es como si yo quiero tener tema con alguien y la gente lo comenta", apunta Barranco. "Yo te digo que tú durmiendo con ella le das un beso y os liais. Eso te lo digo yo como que me llamo Albert Barranco. Soy un hombre y me doy cuenta de las cosas, no soy tonto", añade.