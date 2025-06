Lara Guerra 03 JUN 2025 - 16:29h.

Maica Benedictino responde a una pregunta en el chat vecinal sobre su relación con Barranco

Albert Barranco y Maica Benedicto se dan un romántico beso tras confesarse sus sentimientos: "Siento que hay energía entre nosotros"

Hace unos días Maica Benedictino y Albert Barranco se daban un apasionado beso tras confesar sus sentimientos, un momento que dejó a todos los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' completamente alucinados. Tras la gala, los concursantes han respondido a las preguntas del chat vecinal, y como era de esperar una de ellas se dirigía a la exconcursante de 'Gran Hermano' y a su relación con Barranco.

"¿Por qué haces caso a la gente?", es la pregunta a la que se somete Maica. La vecina confiesa que a solas están muy bien, pero que hay ocasiones en las que cuando están con más personas, discuten y el ambiente se pone más negativo. Pese a esto, ambos consideran que las cosas positivas superan a las negativas.

Barranco responde a la gran pregunta sobre su relación con Maica Benedictino: "Siempre estamos en positivo"

Sobre el punto en el que están al responder a la pregunta, Barranco explica que "siempre estamos en positivo. Lo que pasa que ayer discutí con Sthefy y sí que es verdad que luego vino Maica y yo estaba alterado pues la hablé un poco mal, pero me disculpé. Maica se lo toma un poco mal las cosas luego encima como no estamos juntos...pues es un poco más complicado".

Además, el concursante comenta que "luego ella viene y no me saluda o no me mira", a lo que ella responde con una pícara sonrisa: "No te saludé porque no me diste las buenas noches". Un comentario que ha provocado al risa del resto de concursantes.