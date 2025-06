Maica y Barranco se abren en canal en el juego del hilo rojo y acaban dándose un romántico beso en directo

En el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado' los sentimientos están a flor de piel. Su presentador, Ibán García, les propone a dos de los concursantes jugar al hilo rojo. Basado en la leyenda japonesa que afirma que el hilo rojo une a dos personas destinadas a encontrarse. Un hilo fuerte que, aunque se estire, enrede o tiende a romperse, siempre permanece.

Ante la mirada de todos, ambos están agarrados físicamente a una cuerda roja en referencia a esta leyenda y tendrán que responder a las preguntas que les haga el presentador sobre tres claves. Si su respuesta es positiva, tendrán que dar un paso hacia delante acercándose mutuamente. Un juego que ha terminado en un romántico beso y que ha arrancado los vítores del público.

La atracción física

Aunque en un principio se muestra nervioso, Barranco confiesa que su atracción por Maica es imposible de negar: "Obviamente, me gusta físicamente porque es un pibón. Es guapísima. El cuerpazo que tiene es brutal, cuando no se peina me gusta más y físicamente me gusta mucho". Maica, por su parte, opina que "es un muchacho muy apañado. Tiene unos ojos muy bonitos y una sonrisa también". Sin embargo, ninguno de ellos son incapaces de decírselo mirándose a los ojos.

A pesar de que el catalán asegura que fuera del reality no se hubiese fijado nunca en un prototipo como el de la exgranhermana por su forma de ser, ya que es completamente opuesta a la suya, en el vecindario ha cambiado su forma de pensar: "A medida que pasa el tiempo me doy cuenta que es una chica que me gusta de verdad su forma de ser. Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado a conocer fuera, pero es verdad que me gusta lo que voy conociendo de ella". Por parte de Maica, el sentimiento es mutuo: "Siento que conecto, que hay energía entre nosotros".

En qué aspectos coinciden

El concursante asegura que, aunque de puertas para fuera parezca que no tienen muchas cosas en común, lo cierto es que conectan en numerosos aspectos. "Yo me lo paso muy bien cuando me centro solo en ella, me lo paso muy bien y enganchamos más de lo que pensaba que podía llegar a pasar". A Maica, por el contrario, esto es algo que le llega a frustrar porque cuando están solos "fluye más", "es más 'Barranquito', no tan rudo".

La admiración

Maica tiene claro cuál es el aspecto que más admira de Barranco: "Admiro que haya una situación difícil en el vecindario y puedas sacar una sonrisa a tus compañeros o incluso a mi". Mientras, el catalán admira de Maica que aunque le cueste mucho por su timidez, con él se deja llevar "un poco" y cada día más. "Sé cómo es, comprendo cómo es y lo acepto", confiesa el concursante mirándole a los ojos.

El tan esperado beso

Barranco y Maica daban un último paso que les separaba y, alentado por Ibán García, el catalán le propone darle un beso: "Te he robado dos besos ya, hace que no robo un beso desde que tengo 11 años. A mí personalmente me apetece darte un beso, si tú quieres, yo te lo doy". Y, aunque la exgranhermana se resiste en un principio, finalmente se acerca hasta él y protagonizan uno de los 'momentazos' de la edición.