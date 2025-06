Sthefany pide que no juzguen a Tadeo porque es una buena persona y todos cometemos errores ¡No te lo pierdas!

Tadeo se rompe al convertirse en el expulsado definitivo de ‘Los vecinos de la casa de al lado’: “Me da pena irme por la puerta de atrás”

Después de la gala, Sthefany se ha desahogado en el chat vecinal y ha respondido a una de las preguntas relacionadas con Tadeo. Ella ha contado que tendrá una conversación pendiente con Tadeo al salir de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ pero que no quiere hablar más de este tema porque está cansada. Aun así, ha tenido buenas palabras para que el que hasta ahora era su novio.

Tras la polémica gala y ver cómo su relación con Tadeo saltaba por los aires en directo durante la Gala 19 de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el público tenía muchas dudas sobre cómo estaba Sthefany y qué pensaba de Tadeo, pero ella no podía hablar más.

Rota de dolor, cansada, aburria, Sthefany ha intentado explicar que no quería hablar más de su relación hasta que no pasara un poco de tiempo y viera las cosas en frío. Siente que Tadeo ha sido tonto y que una vez más, ha hecho las cosas mal “salimos de la isla, intentamos luchar por nuestra relación, nos fuimos a vivir juntos, su niño es mi niño, yo le he dado todo, no soy perfecta, pero soy leal y me iba con él al fin del mundo… le dije que tuviera cuidado porque yo sé lo que hace cuando toma refrescos…”.

Eso sí, ha pedido que nadie le juzgue porque es su relación y lo que pase entre ellos es algo que tienen que decidir ellos, pero que Tadeo no es mala persona, pero “las personas comen errores”.