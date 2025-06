Patricia Fernández 04 JUN 2025 - 22:36h.

Sthefany descubre las pruebas de la famosa noche en la que Tadeo le habría sido infiel en Barcelona y estalla por completo

La astróloga Fabiola saca a la luz toda la verdad sobre la supuesta infidelidad de Tadeo a Sthefany: “Hay algo que esconde”

Sthefany no podía imaginarse a lo que se iba a enfrentar durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', a las imágenes de lo que ocurrió durante la noche de Barcelona en la que la información era que Tadeo le había sido infiel en el apartamento de unas chicas con las que había estado de fiesta, pero este lo había negado por completo hasta este momento.

La concursante se quedaba completamente hundida al ver las imágenes en las que aparecía Tadeo con una chica, haciéndole un 'striptease', mordiéndole el cuello y besándose con ella. Sthefany, tras enfrentarse a las imágenes se mostraba completamente rota en plató: "Me quiero ir, no puedo, no voy a seguir con esto. Qué estúpida he sido".

Iban García intentaba tranquilizarla, pero Sthefany acababa estallando y saliendo del plató completamente hundida. Mientras, Tadeo explicaba las imágenes en plató: "Es lo que pasó en el cuarto, no era consciente de lo que estaba haciendo. Eso fue lo máximo que pasó, pero no me acosté con ella". Momento en el que Mayeli reaccionaba: "Se supone que la amas. Mira lo que le has hecho, te importa una m* tu novia".

Tras las palabras de Mayeli, Tadeo salía del plató, muy enfadado: "No se va a cachondear de mí en mi cara". Y se encontraba fuera con Sthefany, a la que pedía perdón: "Lo siento, te he dejado en ridículo delante de toda España, no sabes cómo me puedo sentir".

Mientras Sthefany se quedaba fuera para tranquilizarse, Tadeo volvía al plató y se rompía por completo: "No le dije la verdad, aunque no me acordaba de esto, pero la he cagado. Yo he permitido todo esto, el único malo soy yo. No puedo verla así, no entiendo por qué hago esto".

Mientras este lloraba desconsolado, ella volvía al plató y podía escuchar las palabras de Tadeo: “No tengo perdón, soy un sinvergüenza, la he dejado en ridículo, no me merezco el amor ni la lealtad que ella me da. Acabo de cometer uno de los mayores de mi vida, quizás perder a la mujer con la que quería un futuro. Solo espero que, si no es conmigo, que encuentre la felicidad, no se merece estar así”. Pero Sthefany se mostraba muy dolida: “No quiero hablar nada más aquí, no me siento bien ahora mismo. No le creo”.