Después de que Gabriella intentó hacer una tregua con el apartamento Sol para conseguir que le devuelvan el aire acondicionado, sin éxito, la concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' se niega a que sus compañeros puedan dormir 'a pierna suelta' la siesta y empieza a dar golpes a la olla para no dejarles dormir. Mayeli, quien escucha el ruido, se une a la batucada de la murciana y las dos montan un escándalo en el jardín.

"Si no tengo aire, vosotros tendréis ruido"

Con cucharón y espátula en mano, la valenciana reanudaba la batucada: "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà". Gabriella, quien llevaba un tiempo haciendo ruido antes de que su compañera se uniese, se da cuenta de que su 'arma' "está tiesa", pero eso no es impedimento para continuar con su plan.

Entre risas, ambas empiezan a sincronizarse para crear una melodía con los golpes. "No os asustéis señores, que estamos arreglando la sartén, que estaba un poco hundida", anuncia la murciana. "Equipo de sonido, no es vuestra culpa. Estáis pagando justos por pecadores", se disculpaba. "Hay que sacrificar algún 'corderillo' para ganar la guerra", apunta Mayeli.

Aunque ven que no está surgiendo efecto su plan, la valenciana no piensa detenerse: "Quien se rinde pierde". Gabriella decide darle un plus a su actuación, alzando la voz y dando golpes en la cristalera: "Si yo no tengo aire, no puedo dormir la siesta. Vosotros tampoco y tendréis ruido". Sthefany, tumbada en el sofá del vecindario junto a Gerard, le pide que no se levante.