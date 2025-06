Maica habla sobre su compatibilidad en la cama con Barranco

Maica y Mayeli mantienen una conversación sobre Barranco

Albert Barranco y Maica Benedicto suben la temperatura del trastero bailando bachata

Mayeli no ha dudado en cuanto ha tenido un momento a solas en hablar con Maica y preguntarle sobre la compatibilidad en la cama que podría tener con Barranco. Maica aunque muy tímida, no ha dudado en contestar que cree que sí, y se han aventurado a hacer todo tipo de suposiciones.

''¿Podríais congeniar? Porque eso se sabe, se siente, dices besa igual que yo, besa diferente. Yo me he liado con algún chico que dices, es que no cuadra, no besa igual'', le dice Mayeli a Maica.

Maica, tímidamente, le contesta: ''Me da miedo el día que pase...De estas conexiones que tu las notas. El día que te fuiste ya estaba el rollo'', y Mayeli le da su opinión: ''Estaba leve, ahora yo lo veo diferente, antes no te miraba así (...) Creo que te ve, me gustaría saber qué piensa cuando te mira''.

''Creo que nunca se ha puesto a conocer a alguien fuera porque él dice que en principio no soy su prototipo, creo que nunca se ha puesto a conocer a alguien que desde el principio no fuera su prototipo'', cuenta Maica, y Mayeli le da la razón: ''Barranco es un heterobásico, no te voy a mentir''.