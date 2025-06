Tras escuchar detenidamente su mensaje, Gabriella decide responder a la que un día fue su amiga mirando a cámara

Érika Portillo manda un mensaje desde el exterior dirigido a Gabriella para decirle que entre Álex y ella surgió un acercamiento. Además, le acusa de haber intentado echarla desde que entró a 'Los vecinos de la casa de al lado'. La murciana cree que ha sido muy injusta diciendo todo eso porque ella fue la única que dijo que se merecía una oportunidad. Sin embargo, y por motivos evidentes, prefería que entrase Mayeli antes que ella.

"Espero que valga más lo que estás ganando, a lo que estás perdiendo"

Mirando a cámara, Gabriella procede a enviarle a Érika Portillo una contundente respuesta a su mensaje, empezando porque ella salió en su defensa asegurando que se merecía una oportunidad antes que cualquiera del trastero. "Espero que valga más lo que estás ganando, a lo que estás perdiendo", apunta.

En cuanto al tema del acercamiento con su exnovio, ella asegura que "es un cero a la izquierda" para ella y a partir de ahora "tú también". La concursante le consideraba su amiga pues nunca le había hecho nada malo, a excepción de mostrar su favoritismo por Mayeli en la repesca: "Básicamente porque había escuchado lo de Álex y sinceramente me apetecía cero compartir piso contigo. No por Álex, por ti. Porque si alguna de tus amigas se acostase con el exnovio por el que tanto lloraste, dejarías de hablarle".

Tampoco es que la considere su enemiga porque para serlo "tienes que ser muy importante para mí". "Espero que te vaya a ti también bien con Alejandro o con quien te de la gana, solo que a mí no me hables más. Creo que lo tienes que entender. Fin", afirma.

La concursante, acompañada de Mayeli, le confiesa a su amiga que tiene la intuición de que lo ha hecho por seguir de alguna manera en el concurso. "Las personas que caen bien en los realities es por su forma de ser, por cómo es", apunta.

Y es que, durante su estancia en 'La isla de las tentaciones', a la murciana le advirtieron sobre la andaluza y no les hizo caso en su momento: "Esa mujer tenía razón, se merece que le bese los pies. Le doy gracias a Dios y a su mujer por haberme avisado con antelación porque le has demostrado a todas que no sabes ser amiga de nadie. Cuando te importa más un chico, que una amiga... dice más de ti, que de mi".