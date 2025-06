Tras bajarles café a Gabriella y Mayeli, Albert Barranco acusa señalando a las cámaras a Maica de "bien queda"

Maica habla sobre su compatibilidad en la cama con Barranco: "Son conexiones que se notan"

Albert Barranco discute con Maica Benedicto por, en su opinión, haber premiado a las vecinas del apartamento Sombra bajándoles café del trastero después de la compra tan mala que han hecho. Le dice que es una queda bien, algo que enfada mucho a la murciana que estalla contra el concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Ambos se enzarzan en una discusión en la que Maica, muy decepcionada, asegura que acaba de ver cómo es el catalán realmente.

"Me parece flipante que señales las cámaras"

Tras las acusaciones de Barranco, Maica se siente muy ofendida porque ella considera que dice en todo momento lo que piensa y siente. "Si te digo de corazón que no me he posicionado y tu ves que sí, es tu percepción, no la realidad", asegura. "Tú puedes decir misa", señala el catalán.

La concursante no considera que se haya posicionado porque, según señala, le dijo a Gabriella que lo que estaba haciendo "no tenía ni pies, ni cabeza". Pero para Barranco, no tiene sentido que les haya dicho eso y luego les lleve el café. "El que eres un queda bien eres tú porque cuando Gabriella dijo 'He hecho una compra de mierda' y tú te reíste. Y yo me quedé pensado: '¿De qué se ríe?'", señala. Sin embargo, el catalán asegura que la situación le hizo gracia porque pens ó que era "una cabrona" pero "la realidad es que es una putada".

Durante el enfrentamiento, la murciana cae en el comportamiento que ha tenido Barranco: "Me parece flipante que te pongas a señalar las cámaras llamándome queda bien. Yo jamás te hubiera hecho eso. Me has demostrado ahora mismo como eres".