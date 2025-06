Compartir







Sthefany Pérez le cuenta a su fiel compañero de reality Gerard Arias que la noche anterior no fue para nada buena. La concursante le dio muchas vueltas a su situación actual en 'Los vecinos de la casa de al lado' pero todo tiene su por qué: ha tomado una importante decisión al respecto. Si le preguntan cómo se encuentra, responderá que está de pena. Sin embargo, cogerá sus preocupaciones, las meterá en una caja con llave, y las dejará ahí hasta que salga y lo resuelva fuera.

La determinante decisión de Sthefany

Actualmente, la cubana asegura se encuentra "como el culo". Sin embargo, lleva desde el inicio del concurso aguantando, nada más y nada menos que 71 días "dando lo mejor y lo peor" y "siendo 100% real" y no quiere que sus malas experiencias estropeen su paso por el reality: "Debo guardar mis tristezas y mis llantos en una cajita, ponerle un candadito, ponerla en una esquina y seguir dando lo que me queda".

Al final, Sthefany considera que ha llegado a la recta final del concurso por sus propios méritos, pero también por un motivo muy importante: "Quiero que mi madre se sienta orgullosa". Por eso, ha tomado una determinante decisión: "A la mierda, no voy a llorar más".

"Es lo que tienes que hacer. Intentar estar alegre, disfrutar de lo poco que nos queda aquí y pensar en toda la gente que te ha apoyado para que estés. Dándole vueltas a lo malo, no ganas absolutamente nada. Ganas mostrar negatividad que te hace daño a ti y a la que te quiere dentro y fuera", le aconseja Gerard. Eso no quita que el concursante no esté dispuesto a escucharle siempre que la cubana lo necesite.