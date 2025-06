No te pierdas el momento más sincero entre Mayeli y Albert Barranco en ‘Los vecinos de la casa de al lado’

El chat vecinal pregunta a Mayeli: "¿En qué punto estás con Maica?"

Compartir







Gerard ha mencionado en varias ocasiones el nombre de Álvaro durante la gala, lo que, sumado a la decepción que se ha llevado con Gabriella, ha dejado a Mayeli muy afectada. Se siente triste al estar siendo atacada por sus compañeros. Ante esta situación, Albert Barranco y Maica Benedicto se han acercado a hablar con ella para tranquilizarla y hacerle saber que nadie actúa con mala intención.

Mayeli estaba muy afectada “yo no soy experta en realities y si me enfadan, me enfadan de verdad, no sé parar” y Albert Barranco y Maica han intentado tranquilizarla y aconsejarla que no dejara que la llevaran al límite porque luego volvía todo a la normalidad y era un juego.

La vecina no podía entender por qué Gabriella y Gerard habían tenido que nombrar a Álvaro, su pareja, para hacerla daño. Albert ha insistido en que las cosas no se hacen con mala intención y que hasta ella es una buena tía, aunque se haya creado un papel de mala.