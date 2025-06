Lucía Sánchez no se cree ni una palabra de Gerard Arias y le recuerda a Bea Retamal que con ella actuaba igual ¡No te lo pierdas!

Durante las últimas semanas, Gerard ha mencionado en reiteradas ocasiones a Bea Retamal. El concursante se acuerda mucho de la exgranhermana, tanto que incluso ha llegado a pedir tener una cena especial con ella. En la gala, la valenciana acepta la cita y, Lucía Sánchez, que está presente en plató, acusa al concursante de ser igual con todas.

Gerard no para de hablar de Bea dentro de la casa y Sthefany ha bromeado con él anunciándole a la valenciana que se había depilado para ella “se ha depilado los tres pelos que le salen en los huevos”. Al escucharlo en plató, y saber que Gerard había llegado a pedir tener una cena romántica con ella, Bea ha sido sincera y ha afirmado “una cenita nunca me viene mal”.

Bea Retamal siente que Gerard está en bucle y que le va a venir muy bien quedar con ella para comenzar a fluir y seguir concursando con normalidad. Lucía, al escucharla, ha explicado que ella estaba mucho más relajada desde que no estaba metida en este lio amoroso y que de Gerard no se creía nada porque a ella también le decía que concursaría mejor si ella estuviera en la casa “le va diciendo a todas lo mismo, no me creo nada a Gerard en el ámbito sentimental”.