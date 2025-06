Alba Castro le cuenta a la valenciana la razón por la que se rompió su amistad con Álvaro Rubio

En su visita a 'Los vecinos de la casa de al lado', Alba Castro aprovecha para hablar con Mayeli Díaz sobre su pareja Álvaro Rubio. Lo conoce desde antes de su participación en 'La isla de las tentaciones', de hecho, tuvieron un malentendido por culpa de su pareja. Ella trató de ponerse en contacto con él cuando le vio en el reality pero el manchego decidió ignorarle y bloquearle. Al escuchar su versión, la concursante cree que Álvaro no tendrá problema en hablar con ella y solucionarlo.

"Obviamente le sentó mal"

En la cama del apartamento del vecindario, Alba Castro le confiesa a Mayeli Díaz cuál es su relación con su pareja: "No me llevo muy bien con tu novio. Bueno, no nos llevamos directamente. Yo creo que hubo un malentendido raro". La valenciana quiere saber los detalles del "chisme", por lo que la visitante no duda en contarle lo sucedido.

"Yo me llevaba muy bien con él, éramos súper colegas, yo tenía mi pareja. Vivía en un pueblo cercano al que yo estaba y vino un par de veces. La segunda vez que vino, no salí ese día porque mi novio se rayó un poco y a él obviamente le sentó mal", cuenta.

Desde entonces no han vuelto a hablar y eso que ella intentó ponerse en contacto con él cuando le vio participa en la isla porque, al final, ella había llegado a convivir con Álvaro y con Borja. Sin embargo, él le bloqueó: "Me supo fatal, se me saltaron las lágrimas en mi casa te lo juro".

Las dos aprovechan para hablar del conflicto que hubo en el reality entre Álvaro y Borja y Alba Castro asegura que sí que eran amigos de verdad: "Tú puedes querer tele, pero hasta un cierto punto. No puedes negar una amistad cuando ha existido". Mayeli, además, le confiesa que Borja le dijo a Álvaro que lo había hecho porque era un trabajo.