Koldo Royo: "El carácter de Montoya no es un ejemplo"

Montoya ya está en la final de 'Supervivientes' pero no todos están de acuerdo con sus méritos

Hablamos con el exconcursante y colaboradores como Alexia Rivas y Miguel Frigenti sobre el concurso del novio de Anita

Los supervivientes viven sus últimos días en Honduras. Esta noche podrá verse la semifinal que deja a Borja, Álvaro y Damián al filo del abismo: uno de ellos será expulsado y los otros dos pasarán a la final junto con Montoya y Anita.

Montoya es quizás uno de los concursantes que más polémica ha generado en esta edición de 'Supervivientes'. No sorprende: así lo hizo también en 'La Isla de las Tentaciones', el show que le dio su salto a la fama. Tan polémico, que uno de sus arranques de desesperación lo convirtió en meme, y se hizo mundialmente conocido.

Dramático, intenso, exacerbado, Montoya no deja a nadie indiferente, y mientras mucha gente se siente atraída por sus reacciones de lo más sorprendentes, en otros despierta críticas. Es el caso de Koldo Royo, exconcursante de esta edición de 'Supervivientes', que fue compañero de Montoya y que no aprueba su carácter.

Para el cocinero, su carácter "no es un ejemplo". "Si lo han votado lo tendría que adoptar cada uno en su casa y llevarlo", sugirió, con suspicacia, ante las cámaras de Telecinco.es. Consultamos a otros excompañeros y colaboradores del programa y las opiniones han estado absolutamente divididas.

"A mí no me gusta", sentenció Alexia Rivas. "No quiero que gane ni de palo", dijo, para que quede clarísimo.

Del lado de Montoya se ha posicionado Carmen Alcayde. Dijo que quería que ganase y que está "muy orgullosa" de su amigo.

"Muy intenso, demasiado", opuso Miguel Frigenti. En tanto, Beatriz Rico rompió una lanza en su favor porque la gente "lo está votando masivamente": "No es lo que me parezca a mí, es lo que diga la gente".

