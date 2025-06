Los enfrentamientos entre Mayeli y Gabriella continúan en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Mayeli vuelve a estar muy molesta con Gabriella: "No te hablo porque sigues con cara de perro"

Gabriella dice estar muy decepcionada con Mayeli por no mostrar interés en solucionar sus diferencias. Considera que no le ha hecho nada grave y cree que, si sigue con esa actitud, lo más probable es que se le terminen las ganas de arreglarlo. La concursante cree que la novia de Álvaro Rubio está anteponiendo su ego a su amistad.

''Yo no discuto con la gente, solamente cuando alguien se sobrepasa el límite. Yo no discuto con la gente, me da pereza discutir'', le dice Gabriella a sus compañeros, y les explica qué es lo que ha pasado con Mayeli y por qué tienen tantas discusiones.

''Fui, le di un abrazo porque no quería que estuviese mal. Mi amistad está por encima de todo y no quiero que cueste 25.000 euros ni 10 euros ni nada. Mi amistad va por encima de todo porque soy una persona leal'', cuenta Gabriella dándole mucha importancia a su amistad con Mayeli.

Pero explica lo que le molestó: ''Se lo dije y su reacción me molestó un poquito porque yo empatizo (...) Pero le dije 'vamos a hablar', era el momento perfecto, no como ahora que no podemos hablar y me dijo 'me apetece disfrutar (...) Me molesta que haya pedido perdón y que nadie de su brazo a torcer''.