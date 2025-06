Maica y Barranco acercan posturas tras unos días de tensión

Maica duda de si realmente le gusta a Barranco y ambos acaban discutiendo

Maica Benedicto y Albert Barranco han vivido unos días muy delicados en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver 24 horas en Mitele PLUS. La química entre ellos era innegable, pero también la desconfianza. La ex de 'Gran Hermano' llegó a dudar de si de verdad le gustaba a su compañero y él acabó por hartarse, diciendo que los dos eran muy distintos y que novios no iban a ser cuando salieran del programa.

Pero tras muchas idas y venidas, por fin parece que las aguas han vuelto a calmarse. El ex de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha sido el primero en dar el paso y se ha acercado a Maica para intentar arreglar las cosas. Le ha explicado el agobio que siente respecto a su relación con ella y le ha dicho que le molesta que no le valore todos los cambios de actitud que está teniendo con el objetivo de estar mejor juntos. "Mi agobio sigue estando porque yo no quiero estar mal contigo, independientemente de todo te considero una tía guay, una tía con la que me lo he pasado muy bien y no quiero estar mal contigo (...) Me jode que se te pase por la cabeza que ni me gustes, ni me hayas gustado", se sinceró.

"No pienso eso, pienso que los dos hacemos por acercarnos", le respondió Maica. También le ha dicho que no cree que pase de todo, como él le ha echado en cara. Han terminado acercando posturas, pero también le ha dicho que tiene que entender que para ella todo esto es difícil porque está saliendo mucho de su zona de confort.

