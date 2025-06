Un comentario de Lucía Sánchez sobre las presuntas infidelidades de Gabriella a Manuel ha provocado un tenso momento

Gabriella Hahlingag le manda un mensaje a Manuel González ajena a los rumores de infidelidad: "Te he visto muy guapo hoy"

Compartir







Momentos de máxima tensión en la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Entre Gabriella y Lucía Sánchez han saltado chispas después de que esta última se pronunciase sobre las presuntas infidelidades de la murciana hacia su novio Manuel González.

El gaditano, por su parte, quería aclarar que se siente traicionado por su pareja después de recibir un material en donde se comprueba esa posible infidelidad. Lucía Sánchez no ha dudado en 'mojarse' después de escuchar a Miguel Frighenti. "Si yo veo unas fotos o videos en el que siento que me falta el respeto...", dejaba caer este.

El comentario de Lucía que ha provocado la reacción tensa de Gabriella

La andaluza no dudaba en saltar. "Es primerizo", decía entre risas. Precisamente ese punto de humor ha hecho saltar a Gabriella, generando un fuerte cruce de acusaciones entre una y otra. "No veo necesidad de que te rías", le lanzaba.

"No me hagas hablar, estoy indignada y dolida", respondía a su vez Lucía Sánchez, que apostillaba que no le gustaría que nadie se portase mal con Manuel González. "Aunque me lo haya hecho no quiero que nadie seai infiel a nadie", asegura.

Lucía Sánchez le reprochaba que había 'vendido' su historia de amor con Manuel González. "Voy a los platós porque me llaman y voy a defender mi imagen y mi verdad", reclacaba Gabriella. Además, la murciana le echaba en cara que ella hizo lo mismo. "Le has estado reventando tú 5 años en platós", lanzaba muy indignada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Gabriella reconoce que se sentía "orgullosa" de que entre Manuel y Lucía ya no existiesen diferencias. Pero ahora ha cambiado todo desde el momento en que ella le ha visto reírse. "Lo estoy defendiendo", concluía Sánchez.