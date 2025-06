Lara Guerra 16 JUN 2025 - 23:09h.

Manuel confiesa entre lágrimas a Gabriella las numerosas informaciones que le han llegado sobre infidelidades: "Nunca había pedido ayuda psicológica"

Gabriella Hahlingag le manda un mensaje a Manuel González ajena a los rumores de infidelidad: "Te he visto muy guapo hoy"

Desde que Manuel comenzó su aventura en 'Supervivientes 2025' han sido varias las informaciones que apuntan a que Gabriella estaría siendo infiel al que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, tras haberlo solucionado y ahora que ella es concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', Manuel ha llegado a la gala con nuevas noticias que giran alrededor del mismo contenido: faltas de respeto por parte de su pareja.

Manuel entre lágrimas ha confesado que lleva "cuatro o cinco días fuera desde hace una semana que me han empezado a llegar cosas" Sin embargo, su pareja explica que no quiere enseñarlo ante el programa y que ya lo hablarán cuando ella salga del reality. Tras esto, Gabriella comenta que "ya te dije que no me había comido la boca con nadie, ni me había acostado con nadie...a raíz de ahí que saquen lo que quieran. Estoy muy tranquila".

Asimismo, Manuel asegura que lleva "cinco años viniendo aquí y nunca he pedido ayuda psicológica. Estoy hecho una mierda y te lo juro por mi abuela. No para de llegarme información y no puedo más. No puedo más".

Manuel, sobre los rumores que apuntan a nuevas infidelidades: "Me están reventando y volviendo loco"

Tras esto, la concursante no ha dudado en querer abandonar el programa en varias ocasiones con el fin de demostrarle a Manuel que todas las informaciones son erróneas y que no le ha sido infiel. De esta manera, confiesa no poder dejar así la conversación y volver al vecindario sin resolverlo.

El exconcursante de 'Superviventes' se levantaba para pedirle a su novia que le mirara a los ojos para pedirle la verdad sobre lo que supuestamente habría pasado, ante esto, Gabriella asegura que "Manuel, mírame bien, no me he liado con nadie, yo te quiero. He dudado millones de veces de ti y de estar contigo pero, en este programa me he dado cuenta que estoy enamorado de ti. La gente es mala y está aprovechando. Sabías que iba a pasar esto",

De nuevo, Manuel comienza a llorar y explica que todos los días recibe mensajes y que "me están reventado. Me dicen que sí y me están volviendo loco". Gabriella por su parte, al ver estas lágrimas le dice que no va a poner en juego su relación a través del reality: "Me dan igual los 25.000 euros. Te juro que no te he engañado. Por otro lado, la pareja se fundía en un abrazo en el que él no aguantaba las lágrimas. Sin embargo, cuando parecía que la conversación entre ambos iba a mejore, los comentarios de Miguel Frigenti sobre la desconfianza en las relaciones, hacían que Manuel estallase y abandonase el plató, y tras él, Gabriella confesando no poder más con la situación.