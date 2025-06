La situación con Maica Benedicto agobia a Albert Barranco por varios motivos y eso está causando que el concursante le de vueltas a su cabeza

Maica duda de si realmente le gusta a Barranco y ambos acaban discutiendo

Compartir







Al verlo pensativo en el sillón de 'Los vecinos de la casa de al lado', Gerard pregunta a Albert Barranco qué le ocurre y él confiesa que está rayado. El catalán le explica a su compañero que se siente agobiado por su situación con Maica, ya que está viviendo situaciones con ella que no ha experimentado con ninguna de sus parejas. Además, cree que la murciana no ha valorado el esfuerzo que ha hecho por adaptarse a ella.

Los motivos del agobio de Barranco con Maica Benedicto

Cuando su compañero le pregunta por qué está de capa caída, Barranco le explica: "Me como la cabeza porque estoy teniendo situaciones que yo en mi vida las he tenido con una novia mía". El concursante considera que él y Maica no tienen "nada serio" y, aún así, le está dando vueltas a la cabeza, peleándose y con "rollos" cuando él, asegura, no lo haría en su vida real.

"Por mucho que hayamos hablado, hayamos aclarado las cosas y tengamos un buen rollo, me da la sensación de que ella no valora todo lo que yo estoy haciendo. Parece que lo que hago es en vilo, como si lo tengo que hacer por obligación, porque tengo que hacerlo porque sí y lo hago porque quiero", explica el catalán. Sin embargo, a Barranco le gustaría que se lo valorase porque se ha dado cuenta durante sus últimas discusiones que no lo ha tenido en cuenta.

Y es que "ella piensa que siempre viene a mí y yo no voy a ella y yo lo veo totalmente diferente", señala. Por estos motivos, Barranco se siente agobiado con la murciana a pesar de haber solucionado la discusión que tuvieron. "Yo obviamente le tengo mucho cariño para estar bien con ella, pero es verdad que, por mucho que yo haga las paces con ella y esté bien con ella, a mí me cuesta realmente hacer como si no pasara nada, porque sí ha pasado", confiesa.

Al final, él siente que llevan un mes conociéndose y ya han discutido "por 50.000 tonterías", algo que no le ha ocurrido nunca con sus otras parejas. "Intento ponerme mucho en su situación e intento conocerla a su manera aún yo siendo totalmente opuesto a ella y cambiando muchísimas cosas de mi forma de conocer porque sé cómo es. Y me da la sensación de que ella no lo hace porque ella es como es y actúa como es", apunta.