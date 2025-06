Después de haber visto las pruebas de su infidelidad, Sthefany Pérez se abre en canal sobre sus sentimientos por Tadeo a día de hoy

La entrenadora Sandra le pregunta a Sthefany Pérez qué tal lleva la situación con Tadeo Corrales desde que vio las pruebas de su infidelidad en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado'. La cubana admite que aún a día de hoy tiene sentimientos por el andaluz, pero necesita salir y ver cómo se siente antes de tomar una decisión definitiva. Además, Gabriella se suma a la conversación para dar su punto de vista ya que ella también pasó por una situación similar con su exnovio Álex Girona.

La confesión de Sthefany sobre sus sentimientos por Tadeo

Como ha dicho en otras ocasiones a sus compañeros, la respuesta a la entrenadora del vecindario cuando ésta le pregunta qué va a hacer cuando salga es la misma: "No lo sé, es complicado. Aquí no me siento en condiciones de tomar una decisión". Y es que, como la concursante tiene "demasiado tiempo para pensar", Sthefany piensa en "todas las cosas buenas que son muchísimas". Sin embargo, a la vez siente "un sentimiento totalmente diferente".

Por esa misma razón, la cubana necesita salir fuera para tomar una decisión. Sandra, la entrenadora, le aconseja que debe hacer caso omiso a los comentarios de la gente cuando lo haga, pero eso es algo que no afecta a la concursante: "Por una parte, la gente no me condiciona. Escucho los consejos pero sí que es verdad que la decisión la tomo yo porque es mi vida". Igualmente, Sthefany asegura que no va a decir que quiere perdonar a Tadeo aunque lo piense porque tiene que tener una conversación con él y tiene que salir del reality para saber qué sentimientos tiene cuando vuelva a la vida real.

"Si que es cierto que no puedo decir mentiras a nadie. Sí estoy enamorada, me gusta, me atrae. El amor no se va de un día para otro", confiesa. Aún así, la concursante señala que está orgullosa de cómo está llevando la situación.