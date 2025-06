Descubre el motivo por el que Albert no siente celos de ningún otro chico dentro de la casa ¡Dale al play!

Maica quiere hablar otra vez con Albert para poder expresarse bien sobre todo tras la visita de Aitor a ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y su nula reacción a que ambos pudiesen dormir juntos. Barranco también ha expresado lo que siente y quiere saber porque no quiere bajar a su cama con él, aunque sea para hablar.

Cuando está agobiada, a Maica le cuesta mucho expresarse, pero ha querido explicarle a Albert Barranco, que es consciente de que no es su novia, pero que le sorprendió su reacción con la visita de Aitor “no me esperaba tanto pasotismo”. Maica tenía la sensación de que Albert iba a preferir dormir con ella y le molestó que él se mostrara indiferente.

Albert la ha escuchado atentamente y le ha explicado que no duermen juntos “como sé que no duermo contigo, yo duermo ahí arriba y tú abajo” y que por eso, no le importaba que Aitor fuera a dormir con ella porque si él no duerme con ella, él no lo iba a hacer de ninguna manera.

El vecino también le ha explicado que él está intentando tirar un poquito de ella, pero que a veces, decide no seguir porque siente que bastantes cosas hace y le demuestra constantemente que le gusta.