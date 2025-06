La murciana le pone un ejemplo que le pasó en 'La isla de las tentaciones' para que entienda que es mejor vivir algo aunque te de miedo

Barranco, muy agobiado, habla con Gerard y Sthefany sobre su situación con Maica Benedicto: "Me cuesta hacer como si no pasara nada"

Maica Benedicto se queja con Gabriella en la cama de 'Los vecinos de la casa de al lado' de que tener una historia de amor bonita es muy difícil. Su amiga le responde que estas cosas llegan cuando tienen que llegar, y que no pueden forzarse. La murciana admite que se arrepiente de haberse cohibido en el amor y la novia de Manuel González le aconseja que se deje llevar más y se lance sin miedo.

Al contrario que Maica, la murciana opina que no es difícil encontrar un amor bonito si no que "te llega cuando te tiene que llegar" y para que llegue tiene que hacer una cosa: "Ir sin miedo por la vida" porque ella "nunca va sin miedo" ya que siempre se está preguntando muchos "¿y si...?". "De eso no se vive", asegura la pareja de Manuel González. Y es que en la vida, según Gabriella, es mejor arrepentirse de lo que se ha hecho que de lo que no.

Para que su amiga lo entienda, le pone un ejemplo de su vida: "Tengo muchísimo miedo a las alturas y en la isla tuvimos una cita en las tirolinas de por lo menos 10 kilómetros por los aires. La líe fuerte diciéndome que me tiraba. Al final, me tiré con miedo pero me tiré. Es una experiencia que no se va a volver a repetir así que ya sabes, pequeño cervatillo. A veces hay que lanzarse al pozo".