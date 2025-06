'Los vecinos de la casa de al lado' eligen al presidente de la comunidad por última vez

Sthefany Pérez se emociona al hablar con Gabriella Hahlingag sobre Tadeo Corrales: "Tengo un cacao mental"

Compartir







La final de 'Los vecinos de la casa de al lado' está acercándose y por ello, ha llegado el momento de elegir por última vez al presidente del vecindario. Maica estuvo pidiendo a sus compañeros que la votasen porque no había sido la elegida la semana anterior. Sin embargo, después de salir Barranco, la murciana no se ha tomado nada bien esta decisión.

Momentos previos a las votaciones, Maica recordaba que ella nunca ha tenido la oportunidad de ser presidenta de la comunidad ni tampoco opinar sobre las compras semanales. El primero en dar su decisión es Gerard: "He votado a Barranco porque no tuvo la oportunidad de demostrar bien qué tipo de compra haría". Sthefany también elegía a Barranco porque cree que "lo haría bien y no ha tenido tiempo de demostrarlo".

Maica, sobre la elección: "Sois malos compañeros, lo he pedido y me hacía ilusión"

En cambio, Gabriella votaba a Maica: "Tiene que ser la presidenta esta última semana porque no ha tenido oportunidad ni de opinar en la compra y tiene que elegir lo que le guste", Un gesto que Maica le ha agradecido. Tras esto, era el turno de la murciana, que se votaba a sí misma porque es "la persona que va a hacer la compra como se merece este vecindario. Voy a hacer una compra equilibrada porque no comemos ni Omega3. Me lo merezco, todos mis compañeros lo han sido menos yo".

Por otro lado, Barranco entre risas se votaba a sí mismo: "He ganado. Me voto a mi mismo para ser el presidente porque no he tenido oportunidad de hacer la compra bien. Lo mejor no es esto, sino que Maica va a ser la cucaracha que va a estar bajo mis órdenes". Por último, Maica muy molesta se dirige al resto de concursantes: "Sois malos compañeros, lo he pedido y me hacía ilusión. De todos los que estamos aquí os lo he pedido a todos y no me habéis dado la oportunidad".