El enfrentamiento entre Gabriella y Manuel ha hecho reflexionar a la concursante al verse reflejada en su situación

Gabriella Hahlingag se sincera con Manuel González tras los rumores de infidelidad: "No te he faltado el respeto, estoy en paz"

Sthefany Pérez le explica a Gabriella Hahlingag que ayer tuvo la gala más tranquila desde que empezó en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Esto le hizo reflexionar y mirar mucho a Tadeo. La cubana está confundida y no sabe qué pasará cuando salga. Gabriella le dice que tiene dos opciones: dejarlo o seguir con él pidiéndole que cambie y la respete. Pero, sobre todo, le aconseja que haga lo que le diga su corazón.

"Elijas lo que elijas, si lo haces de corazón, está bien hecho"

"Tengo un cacao mental que flipas", asegura la cubana. Pero eso es porque no hace un esquema de su vida, señala Gabriella. A día de hoy, tiene que tener en cuenta que tiene dos opciones: "La izquierda tiene la opción de mandar a paseo a Tadeo y seguir con tu vida y en la derecha tiene la opción de aprender a perdonar lo que te ha hecho, no volver a recordarlo y mientras perdonas y sanas con él al lado, le indicas tus límites y le exiges que te demuestre que no va a volver a cagarla".

Sin embargo, lo que no puede hacer, tal y como ve la murciana, es decirle que no pero que mientras ella toma una decisión, continúe arrastrándose. "También lo pasa mal él y hay que mirar ambas partes", señala.

Y es que, la concursante se sintió "identificada por una parte" y, por otra, pensó "tío, se quieren. No hay más que verlo", cuando ocurrió el enfrentamiento entre Gabriella y Manuel por sus supuestas infidelidades. "Al final te das cuenta de que da igual, de que si tú quieres estar con esa persona, que te la te la pele todo el mundo", confiesa Sthefany.

"Yo elijo a mi familia antes de cualquier otra cosa y para mí es como mi familia", apunta entre lágrimas la cubana. Una afirmación que recuerda a lo que le decía la madre de Gabriella a la concursante: "Elijas lo que elijas, si lo haces de corazón, está bien hecho. El corazón puede tomar decisiones erróneas en algún momento pero, como lo haces con todo de corazón, pues palos con gusto nunca duelen".