De las tres parejas, hay una a la que le está costando más aprenderse la coreografía: ¡Descubre cuál!

El gran reto semanal: Los vecinos componen la canción del vecindario

Durante esta semana, los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' deberán poner su mayor empeño en aprender una coreografía de bachata. Para ello, los profesores de baile, Elwin y Gabriela, han entrado al vecindario para enseñar a los vecinos cómo ejecutar la coreografía a la perfección. ¿Conseguirán superar el reto semanal?

"Me hace mucha gracia y no me puedo concentrar"

Las parejas están formadas: Gerard con Maica, Sthefany con Barranco y Gabriella con el profesor de baile. La música empieza a sonar y los vecinos mueven las caderas, aunque la exgranhermana y el de Tomelloso no parecen haberse quedado a la perfección con la coreografía. "Es que Gerard me hace mucha gracia y no me puedo concentrar", confiesa la murciana. "Es de lo bien que bailo", responde entre risas el concursante.

Los profesores le dan algunos consejos para mejorar y, en su segundo intento, ambos terminar su ensayo más contentos. "Más o menos. Ha salido mejor", señala Maica Benedicto.