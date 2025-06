Ana Carrillo 17 JUN 2025 - 18:38h.

Albert Barranco se sincera como nunca y revela si quiere tener una relación fuera con Maica Benedicto: "Digo lo que siento"

Adara Molinero ha cargado contra el participante de 'Los vecinos de la casa de al lado' por su decisión en directo

Albert Barranco ha decido poner en pausa lo que está viviendo con Maica Benedicto porque tiene claro que no quiere iniciar una relación con ella una vez que termine el reality en el que se han conocido y se lo ha dicho a la exconcursante de 'Gran Hermano' en pleno directo en la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'. El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha expresado que su deseo es ponerle freno a la situación porque prefiere "morir de pie que vivir arrodillado".

A Adara Molinero le ha parecido fatal que el extronista haya decidido comunicarle a la murciana su deseo de frenar lo suyo en plena gala, tachándole de poco empático: "Lo mejor que le ha podido pasar a Maica es que haya podido ver lo poco que vales como persona dejándola así delante de todo el mundo. En ningún momento has pensado lo que podía sentir si la tienes un mínimo de cariño".

La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que cree que Barranco lleva "mes y pico confundiéndola" porque nunca ha sido claro con sus sentimientos: "Jugando al tira y afloja volviéndola loca. No has tenido ni lo más mínimo de empatía hacia ella. Repitiéndole continuamente que no sois pareja para así poder vacilarla cuando te apetecía. Un día no sois pareja y otro día caricias, besos, etc.".

"Jamás una tía te ha puesto límites y eso es lo que te j*de. Por eso estáis un día mal y otro bien. Nunca te has parado a escucharla. Te mereces a alguien igual que tú", ha sentenciado la hija de Elena Rodríguez, que cree que, aunque le duela, lo mejor es que la amiga de Óscar Landa ahora pase página y no esté con Barranco.