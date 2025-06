Gerard se enfadó porque los macarrones llevaban mucho tiempo a remojo y Sthefany se lo tomó muy mal

Sthefany Pérez se emociona al hablar con Gabriella Hahlingag sobre Tadeo Corrales: "Tengo un cacao mental"

Compartir







Los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes vivir en exclusiva en Mitele PLUS, están viviendo los últimos días de una manera muy intensa y hasta hacer la comida provoca tensiones entre ellos. La última gran bronca ha sido entre Gerard Arias y Sthefany Pérez, que han tenido un fuerte cruce de declaraciones mientras cocinaban.

Sthefany Pérez, Gabriella Hahlingag y Maica Benedicto estaban haciendo la comida en la cocina de uno de los apartamentos. Habían hecho macarrones y los habían dejado en remojo, pero según Gerard llevaban así más de una hora, lo que hizo que se enfadara mucho porque pensaba que se iban a estropear, pese a que sus compañeras le decían que no. "¿Los macarrones los vais a dejar ahí hasta mañana? Van de cocineras y no sabe cocinar ninguna", comentó, provocando un gran enfado en Sthefany, que no dudó en responderle.

Sthefany se enfrenta con Gerard

"¿Y tú sí sabes cocinar? Llegaste aquí sin saber hacer ni arroz", le espetó ella. También le dijo: "No mandes, estás ahí sentado", en referencia a que tanto él como Barranco estaban sentados en la mesa de la cocina mientras ellas se encargaban de cocinar.

Así comenzó una fuerte discusión entre ambos y en la que sus compañeros no quisieron intervenir. Pero cuando Sthefany acabó por estallar fue cuando Gerard le dijo que tuviera educación y que si estaba nerviosa, que se tomara una tila.

No te pierdas todo lo que pasa en la recta final de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir 24 horas en exclusiva en Mitele PLUS.