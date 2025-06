Maica imita a Albert Barranco y recuerda que él dijo que no eran novios

Sthefany Pérez se emociona al hablar con Gabriella Hahlingag sobre Tadeo Corrales: "Tengo un cacao mental"

Compartir







El juego de 'Arriesgar o besar' es uno de los clásicos de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS. En su turno, Sthefany Pérez escogió arriesgar, por lo que le tocó decidir a quiénes iban a imitar cada uno de los vecinos.

Empezó Albert Barranco, que imitó a Maica Benedicto. Para ello, hizo algunas referencias a que su compañera siempre quiere que todo esté muy limpio. "Ay, con los pies sucios en la cama. Ay, ¡ácaros", imitó. A ella no le pareció que la estuviera imitando nada bien ("yo no hablo así", le dijo), así que aprovechó su turno para lanzarle una pullita, recordando el momento en que él dijo que no eran novios.

Gerard imita a Sthefany y provoca las risas de todos sus compañeros

Luego fue el turno de Gerard, que imitó a Sthefany. Su imitación provocó muchas risas en el vecindario, incluyendo las de la aludida. "¡Chicos, la comida! ¿Hay kétchup? ¡No comas arroz! ¡No respires!", imitó, gritando. Ella luego se la devolvió, recordando el lío entre Bea y Gerard en 'Los vecinos de la casa de al lado'.Finalmente fue el turno de Gabriella, que tuvo que imitar a todos sus compañeros.

No te pierdas todos los momentazos que nos está dejando 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS.