Maica Benedicto prefiere que el expulsado sea Barranco

Las cosas entre Maica Benedicto y Albert Barranco están muy tensas en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS. Durante la gala de este miércoles tuvieron una fuerte discusión porque ella prefería que se salvara Gabriella en lugar de Barranco.

"No somos pareja. Somos compañeros y ya está. (...) Sinceramente, justo hoy él ha dicho que estaba como agobiado y que si se iba él incluso mejor. Después de verme así con él, elegiría a Gabriella, que es como mi vía de escape", se sinceró Maica, ante la sorpresa y el enfado de Barranco.

Gerard Arias ha intervenido para defender a su compañero: "Creo que ya está bien de echarle la culpa a Barranco. A mí me jodería muchísimo poner tanto de su parte como pone en adaptarse y en conocerla. Él no te dice a ti que duda de tus sentimientos y tú lo has hecho en varias ocasiones. Yo entiendo a Barranco, y entiendo que se sienta atacado y un imbécil", ha afirmado.

Barranco se enfada con Maica: "¡Ha pasado un mes y medio!"

Luego ha intervenido Barranco, al que no le han sentado nada bien las palabras de Maica diciendo que prefiere que sea expulsado él. "De todas las cosas que yo he hecho nadie ha empatizado conmigo, todo el mundo empatiza con ella", ha comenzado.

Su compañera le ha rebatido, echándole en cara que después de llevar dos semanas tonteando cuando él entró al programa, se acostara con La Palace y que luego también tonteara con Érika. Él se revolvió: "¡Es que no avanzas, ha pasado un mes y medio! Ojalá se quede Gaby y te la comas. Estoy hasta el cogote. Todos los días saca el tema del principio. Si sacas el tema del principio no me des ni la hora. No puedes seguir sacándome todos los días lo mismo y seguir conociéndome", se quejó.

