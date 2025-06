Gabriella insiste en que no le ha puesto los cuernos a Manuel

Manuel González y Gabriella Hahlingag se reconcilian con un apasionado beso: "No lo quiero dejar ir"

Gabriella Haglingag ha insistido en la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, en que no tiene nada que ocultar porque no le ha sido infiel a Manuel, como tanto se ha dicho. "Si hubiera tenido algo que ocultar, han pasado 4 meses. Somos demasiado compatibles. Por primera vez es una persona que me hace feliz", ha dicho.

Aun así, el presentador, Iban García, ha querido saber qué pasaría en el supuesto de que se confirmase una infidelidad de Gabriella a Manuel. "¿La perdonarías?", le preguntó. Él se lo pensó y contestó que sí, pero lo que no tiene tan claro es que siguiera siendo su pareja. "No sé si seguiría con ella", ha respondido, ante la estupefacción de los colaboradores, que han defendido que eso no es perdonar.

Kiko Jiménez ha querido defender a Gabriella tras todas las acusaciones que ha sufrido desde que Manuel se marchó a 'Supervivientes. "La pobre ha luchado contra la hermana de Manuel, ahora contra los amigos... Tiene a todo el mundo en contra", ha dicho.

¿Le perdonaría Gabriella una infidelidad a Manuel?

El historial de Manuel muestra que ha sido infiel muchas veces a sus parejas. En el caso de que ocurriera lo mismo con Gabriella, ¿ella sería capaz de perdonarle? Esto es lo que ha respondido, llena de dudas: "En base a todo lo que he vivido... Yo por la boca te puedo decir misa, pero luego cuando estoy allí... Yo creo que Alejandra [Rubio] me ha visto 700 veces aquí decir que no y que nunca más, y luego el amor me puede y como hago las cosas de corazón, me da igual lo que opinen los demás".

Alejandra Rubio le ha dicho que, a pesar de todo, espera que no vuelva a caer en los mismos errores que en el pasado: "No vuelvas a permitir lo que has permitido en las relaciones".

