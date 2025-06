"Los últimos días que quedan de vecindario tendrá que acatar mis órdenes y limpiar como a ella le gusta", bromeaba Albert

Los vecinos juegan a 'Verdad o Atrevimiento': "¿Te casarías con ella y te gustaría tener hijos pronto?"

Los últimos días de los concursantes en 'Los vecinos de la casa de al lado', están trayendo consigo momentos de lo más divertidos y otros no tanto. Como el que han protagonizado Albert Barranco y Maica.

Los concursantes tenían que votar para asignar diferentes roles, y Barranco no dudaba en otorgarle a Maica el de 'cucaracha': "Voto a Maica, porque teniendo en cuanto que le encanta limpiar y que nunca ha sido 'cucaracha', pues así los últimos días que quedan de vecindario tendrá que acatar mis órdenes y limpiar como a ella le gusta", ha bromeado.

Pero ella no encajaba del todo bien esta decisión: "Me parece flipante. Te he dicho que me gusta limpiar, pero no me gusta estar limpiando tu roña. No me votaste para presidente y tampoco lo fui", reaccionaba.

Acto seguido era ella quien daba la vuelta a su pizarra. De primeras, Maica ha votado a Albert, pero cuando este le ha recordado al instante que es el presidente, así que ha tenido que cambiar su voto: "Gerard, por descarte. Quería votar a Barranco, pero como es presidente no puedo. Sthefy no quiere ser la cucaracha y Gerard se lo va a tomar mejor".

"¡Todo el concurso llamándome 'cucaracho' y ahora eres la 'cucaracha'!", continuaba bromeando Albert. Eso sí, Maica se negaba por completo a ponerse el disfraz.