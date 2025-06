Compartir







Los finalistas de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se sientan a la mesa en su último día para hacer un repaso de su paso por el programa. Gerard ha sido el primero. Ha recordado cómo sufrió al principio por la trama de Alba. Dice haber sido lo más real posible, ha hecho siempre lo que ha sentido con Lucía y con Bea: "Con Bea me he ilusionado y me gustaría seguir conociéndola".