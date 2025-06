Ana Carrillo 24 JUN 2025 - 14:32h.

Albert Barranco y Maica Benedicto han intercambiado unos mensajes en Instagram tras la final de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Barranco se emociona como nunca al sincerarse con Maica tras convertirse en cuarto finalista: "Me gusta y voy a dejarme llevar"

Maica Benedicto se ha convertido en la ganadora de la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Antes de que se proclamase vencedora, Albert Barranco, que quedó cuarto, se sinceró sobre su relación con la murciana: "Yo no soy una persona que dé por perdido nada, yo vivo el día a día y yo sigo diciendo lo mismo, que es que a mí Maica me sigue gustando. Puse un punto porque veía que las cosas no fluían, pero eso no quiere decir que en unos días podamos llamarnos y ver qué pasa porque al final es una niña que me gusta".

Una declaración de intención ante la que la amiga de Miguel Frigenti no podía parar de sonreír. Ahora que ya está fuera del reality y que ha recuperado su teléfono móvil, ha querido hacer un post de agradecimiento en Instagram a sus fans por hacerla ganadora y ha tenido bonitas palabras para todos los compañeros que han formado parte de forma especial de su experiencia, incluyendo a Barranco.

"Gracias por hacer esta experiencia más bonita y enseñarme a abrirme en lo sentimental", ha sido el mensaje que la amiga de Mayeli le ha enviado al catalán de forma pública y él le ha respondido en la zona de comentarios del post y también a través de sus stories, donde ha compartido la publicación de la flamante ganadora de esta edición.

"¡La vida es pa' ti, niña! Te lo mereces", ha escrito junto a un corazón el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', entusiasmando a sus seguidores con este intercambio de mensajes. Él también ha compartido en sus stories el post de su compañera y ha escrito: "Unas ganan un concurso y otros nos dan el premio a mejor limpiador del reality. Sin ninguna duda te lo mereces".