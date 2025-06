Maica Benedicto se alza como ganadora de la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', visiblemente emocionada y entre lágrimas

En exclusiva para esta web, Maica explica cómo se siente tras ganar frente a Sthefany y lo que hará con el premio: "No lo sabe nadie...", ¡dale play!

Maica Benedicto aún no se lo cree, está asimilando su victoria. Acaba de convertirse en la flamante ganadora de la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' y la emoción le desborda. Con la voz entrecortada, los ojos anegados en lágrimas y el corazón a mil, ha compartido en exclusiva con esta web sus primeras palabras tras escuchar su nombre como ganadora.

"Estoy en shock", repetía, aún temblorosa, mientras intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. "Cuando estaba en el duelo, se me vinieron muchos recuerdos de 'Gran Hermano Dúo'. Pensé que la ganadora iba a ser Stefi. Pero… he sido yo. Es muy fuerte. Ya estoy aterrizando, pero aún no me lo creo", confesaba, completamente superada por la emoción.

Y entonces, mirando a cámara, lanzaba un mensaje que hizo que se emocionara aún más: "Gracias al teleespectador por este premio… y por no bajar de mi barco." Una frase sencilla, pero cargada de gratitud, lealtad y verdad. Porque si alguien ha remado fuerte en esta edición, ha sido ella. Y si alguien ha creído en su travesía, ha sido el público.

Un premio que va más allá del dinero

Más allá del cheque de 25.000 euros, Maica siente que ha ganado algo mucho más grande: la oportunidad de cerrar heridas y empezar de nuevo. Preguntada por lo que hará con el premio, ha abierto su corazón y desvelado dos sueños que lleva tiempo acariciando en silencio.

"Nunca lo he dicho, pero me encantaría sacar mi libro. Quiero que la gente que me ha apoyado pueda entender quién soy de verdad, conocer mi historia… lo que hay detrás de lo que han visto en pantalla", revelaba entre lágrimas.

Y, con una mezcla de ternura y humor, sumaba otro proyecto muy suyo, muy Maica: "También me ilusiona muchísimo crear mi propia marca de lejía. Sé que suena raro, pero es un sueño. Es algo que me hace muchísima ilusión", decía entre risas nerviosas y emocionadas, demostrando, una vez más, esa autenticidad arrolladora que ha conquistado al público.

Maica ha ganado siendo ella misma

Maica no ha necesitado estrategias ni alianzas. Ha sido ella. Espontánea, sincera, vulnerable… y real. Su victoria es también la de quienes creen en mostrarse sin filtros, en hablar desde el corazón y en no pedir perdón por ser uno mismo. Hoy comienza una nueva etapa para ella, pero lo que no cambia es su esencia. Y quizás por eso, por esa verdad que transmite incluso cuando no dice nada, Maica se ha ganado un sitio eterno en el corazón de los espectadores. Dale play y descubre todo lo que Maica nos contó, en exclusiva.

